〔美国债市〕公债价格受欧洲担忧支撑,市场静待美联储政策决定

* 投资者对欧洲债务危机结果持谨慎态度

* IMF下调美国和全球成长预期

* 美联储开始为期两天的政策会议

路透纽约9月20日电---美国公债价格周二持稳至小幅上扬,因对欧洲债务危机最终结果的担忧支持美国公债的避险吸引力.

同时,料美国联邦储备理事会(FED,美联储)在今日开始的为期两天政策会议结束後将决定进一步放宽货币政策,这一预期令交易商在考虑买入公债时持谨慎态度.

围绕希腊债务状况的持续不确定性确保了对美国公债的需求.

"从公债投资者的角度来看,对基本面仍有大量的悲观情绪,"新泽西州Point View Financial Services的首席投资策略师David Dietze称.

国际货币基金组织(IMF)发布的"真正悲观的美国和全球经济成长预期"也为持有避险资产提供了依据,Decision Economics驻纽约的董事总经理兼高级经济学家Cary Leahey称.

IMF称,未来数年美国经济成长相对于历史平均水平将保持温和.该组织将美国2011年成长预估从6月时预估的2.5%下调至1.5%,明年成长预估从2.7%下调至1.8%.

IMF称美国家庭和企业信心大幅转弱,市场波动性增加,因担忧疲弱的经济复苏,美国信贷评等被调降和欧洲的市场动荡等.

美联储预计将在周三宣布进一步实施宽松货币政策,可能以卖短债买长债的方式进行,以压低较长期利率.

"在美联储基本准备好谈论买入更多且更长期公债时,谁会对此举将推高公债价格进行反向押注,"Dietze表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格上扬3/32,收益率报1.94%,略低于周一尾盘的1.95%,且距离上周触及的至少60年最低收益率1.879%不远.

希腊与欧盟,IMF和欧洲央行的电话会议周二结束,预计稍後将发布声明.希腊官员称,周一的电话会议"富有成果且有实际意义",他们预计将获得80亿欧元的下批援助贷款以避险现金在下月耗尽.

不过,欧洲情势的不利方面是,标准普尔调降意大利评等一个级距,此举加剧了受债务问题困扰的欧元区的紧张局面.

美国政府周二报告称,8月房屋开工回落,但建筑许可增加.

30年期公债US30YT=RR上扬11/32,收益率报3.20%,略低于周一尾盘的3.22%.

-----------------------2011GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (-) 0.161

五年期公债US5YT=RR 100-25/32 (+01/32) 0.838

10年期公债US10YT=RR 101-23/32 (+06/32) 1.935

30年期公债US30YT=RR 110-19/32 (+18/32) 3.198 (完)

--编译 母红;审校 李军

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