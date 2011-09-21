〔金砖国家〕9月20日股汇市收盘纵览

路透9月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月20日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.19%,报951.15点.

中国股市:沪综指周二小幅收高,在金融类股的带动下自逾十四个月低位回升,但A股成交额续创14个半月新低.分析人士认为,盘中虽再创新低,但并未出现恐慌性抛售,相反市场积累的反弹动能需要释放,短线出现一波小行情的概率较大.

沪综指.SSEC收报2,447.755点,涨9.96点,或0.41%,盘中一度创出去年7月19日以来的低点2,426.703点;上证180金融指数.SSE180FI收高0.89%.沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,698.2点,涨0.57%,成交量为184,088手.[.SSCN]

香港股市:收高,但成交量依旧低迷,防御股涨幅居前且跑赢大盘.港股早盘曾下跌近1%,终场收于平盘上方.恒生指数今年以来跌幅近18%.中国内地电信类股收涨,中国移动(0941.HK)和中国联通(0762.HK)涨幅居前,因公布的8月用户数据利好.恒生指数.HSI收高0.5%,报19,014.8点,接近盘中高点,之前曾接近上周三触及的低点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价价收盘略涨,但整体仍维持了近期的窄幅盘整走势.意大利债信评级遭调降,投资者担忧欧债危机加剧,避险需求一度促隔夜美元走强,但大部分投资者仍希望在美国联邦储备理事会(美联储)议息会议後再做判断.交易员表示,由于国际美元短期维持升势,加之客盘扰动和进口付汇的刚性需求,近期市场购汇盘成交相对活跃.[CNY/CN][ID:nCN1976653]

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印度股市:收高2.1%,受依赖出口的软件服务企业股价上涨2-4%带动,因印度卢比跌至两年低位提振美元营收前景;此外,欧股因空头回补上涨亦带来支撑.指标BSE指数.BSESN收涨353.93点,报17,099.28点,有28只成分股收高.[.BO]

印度汇市:印度卢比收盘脱离两年低位,追随欧元和印度股市涨势,因市场对希腊付清两笔共约7.69亿欧元的公债利息有所宽慰.卢比兑美元INR=D2收报48.05/06,弱于周一收位47.815/825.今日稍早,汇价曾触及48.24,为2009年9月25日以来未见水准,因评级机构标准普尔下调意大利评级.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,535.620点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨1.42%,报796.20点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.24%,报31.3550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.82%,报42.9500.

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巴西股市:在美国联邦储备理事会(美联储,FED)发表声明前大跌,市场预计美联储将宣布购买较长期美国公债.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌1.27%,报56,378点,跌破自10月底以来一直限制市场上涨和下跌的54,000-58,000点区间.[ID:nS1E78J23B]

巴西汇市:巴西雷亚尔跌至13个月以来新低,带动拉美货币兑美元下跌,因意大利评级遭下调增强了人们对欧洲主权债务违约风险的担忧.雷亚尔兑美元BRBY跌0.80%,报1.7893,缩减稍早下跌1.45%至1.8011的跌幅,此位为雷亚尔逾13个月来最低日内水准,且是自2010年8月2日以来首次跌破1.80关口.[ID:nS1E78J1XX]

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南非股市:自昨日跌势中反弹,且涨至逾六周来最高,其中金矿股涨幅居前,因南非兰特表现疲软,而且金价上扬.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨1.41%,报28,043.66点,为2011年8月1日以来新高.综合指数.JALSH收涨1.24%,报31,343.9点.[ID:nL5E7KK3WY][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元曾短暂触及14个月新低,之後收复大多数失地,因有关意大利可能不会出现债务违约的言论,部分缓解让新兴市场受挫的风险厌恶情绪.兰特兑美元ZAR=D3稍早曾下跌逾1%至7.75,为2010年7月初以来最低,之後在1545GMT反弹至7.6760,较周一收位仅跌0.36%.[ID:nL5E7KK3K5][.JALSH](完)