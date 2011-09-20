《美国经济焦点》8月房屋开工创4月以来最大降幅,凸显经济困境

* 8月房屋开工年率下降5%,至57.1万户

* 开工年率创4月以来最大降幅

* 建筑许可上升3.2%,年率为62万套,为去年12月以来最高

路透华盛顿9月20日电---美国8月房屋开工降幅超过预估,拖累经济成长,并给奥巴马总统带来压力,要求其采取更多举措改善经济颓势.

美国商务部周二称,8月房屋开工锐降5%,创4月以来最大降幅,经季节调整後的年率为57.1万户,不及楼市繁荣时期高峰水平的三分之一.路透调查的分析师原本预计会降至59万户.[ID:nCN1976921]

"楼市不仅形势糟糕,而且仍然不及较低的预期,"Cantor Fitzgerald & Co股票部门主管Sal Catrini表示.