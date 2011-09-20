《美国经济焦点》8月房屋开工创4月以来最大降幅,凸显经济困境

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 8月房屋开工年率下降5%,至57.1万户
* 开工年率创4月以来最大降幅
* 建筑许可上升3.2%,年率为62万套,为去年12月以来最高
路透华盛顿9月20日电---美国8月房屋开工降幅超过预估,拖累经济成长,并给奥巴马总统带来压力,要求其采取更多举措改善经济颓势.
美国商务部周二称,8月房屋开工锐降5%,创4月以来最大降幅,经季节调整後的年率为57.1万户,不及楼市繁荣时期高峰水平的三分之一.路透调查的分析师原本预计会降至59万户.[ID:nCN1976921]
"楼市不仅形势糟糕,而且仍然不及较低的预期,"Cantor Fitzgerald & Co股票部门主管Sal Catrini表示.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类