《全球经济焦点》IMF呼吁欧洲"采取适当行动"应对债务危机

* 不认为欧元区有解体风险;称希腊情势"可控"

路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,欧洲必须"采取适当行动"应对其日益恶化的主权债务危机,否则将对全球经济成长造成严重影响.

IMF表示,欧洲债务问题和极为缓慢的美国复苏,可能拖累全球经济成长.IMF并警告称,如果不采取行动,这些经济体可能重新陷入衰退.