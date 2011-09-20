《全球经济焦点》IMF呼吁欧洲"采取适当行动"应对债务危机

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* IMF调降全球经济成长预估
* IMF警告美国和欧洲可能滑入衰退
* 不认为欧元区有解体风险;称希腊情势"可控"
* 新兴市场引领增长,但不确定性升高
路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,欧洲必须"采取适当行动"应对其日益恶化的主权债务危机,否则将对全球经济成长造成严重影响.
IMF表示,欧洲债务问题和极为缓慢的美国复苏,可能拖累全球经济成长.IMF并警告称,如果不采取行动,这些经济体可能重新陷入衰退.
但IMF首席经济学家在发布IMF最新全球经济展望报告时,强调欧洲是"担忧的主要根源".
"普遍认为决策者比市场慢一拍,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)对记者表示,"欧洲必须采取适当行动."
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类