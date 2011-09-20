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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 06:35 BJT

《全球经济焦点》IMF呼吁欧洲"采取适当行动"应对债务危机

* IMF调降全球经济成长预估

* IMF警告美国和欧洲可能滑入衰退

* 不认为欧元区有解体风险;称希腊情势"可控"

* 新兴市场引领增长,但不确定性升高

路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,欧洲必须"采取适当行动"应对其日益恶化的主权债务危机,否则将对全球经济成长造成严重影响.

IMF表示,欧洲债务问题和极为缓慢的美国复苏,可能拖累全球经济成长.IMF并警告称,如果不采取行动,这些经济体可能重新陷入衰退.

但IMF首席经济学家在发布IMF最新全球经济展望报告时,强调欧洲是"担忧的主要根源".

"普遍认为决策者比市场慢一拍,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)对记者表示,"欧洲必须采取适当行动."

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