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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--9月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月20日(二)

2350 - 8月贸易数据.

9月21日(三)

0100 - 9月铜线和铜缆出货量.

0130 - 用于加强流动性的日债标售.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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