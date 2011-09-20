《欧洲金融焦点》希腊与国际贷款人举行电话会议,政府承诺精简公共部门

* 希腊与IMF和欧盟举行电话会议

* 希腊承诺精简公共部门

路透雅典9月20日电---希腊周二承诺精简其庞大的公共部门,并在两天内二度与国际贷款人举行电话会议,必须说服後者进一步提供资金,以避免政府部门在下月资金耗尽.

普通希腊民众对撙节措施感到气愤,而北欧债权国家,特别是德国、芬兰与荷兰,也因纾困计划而精疲力尽,他们表现出最为强硬的态度,要求希腊必须符合严格的条件才能获得新一期援助资金.

尽管希腊经济即将迈入衰退的第四年,但欧盟和国际货币基金组织(IMF)对于希腊政府的施压却日益加大,要求其兑现削减赤字的承诺.