《欧洲金融焦点》希腊与国际贷款人举行电话会议,政府承诺精简公共部门

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 希腊与IMF和欧盟举行电话会议
* 希腊承诺精简公共部门
路透雅典9月20日电---希腊周二承诺精简其庞大的公共部门,并在两天内二度与国际贷款人举行电话会议,必须说服後者进一步提供资金,以避免政府部门在下月资金耗尽.
普通希腊民众对撙节措施感到气愤,而北欧债权国家,特别是德国、芬兰与荷兰,也因纾困计划而精疲力尽,他们表现出最为强硬的态度,要求希腊必须符合严格的条件才能获得新一期援助资金.
尽管希腊经济即将迈入衰退的第四年,但欧盟和国际货币基金组织(IMF)对于希腊政府的施压却日益加大,要求其兑现削减赤字的承诺.
IMF已要求雅典方面精简公务员并降薪,砍掉低效率的政府机构,打击逃税行为,并出售数十亿欧元的国有资产用于弥补预算缺口.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类