〔货币市场〕意大利遭降评推动银行业融资成本上升,美国库券仍受青睐

路透纽约9月20电---意大利债信评级被调降,以及对欧洲银行业者的资金支持显现收缩迹象,周二在全球货币市场激起涟漪,推动银行借贷成本上升.

在欧洲债务危机的背景下寻求避险的投资者,再度青睐美国国库券等短期现金工具,令美国一个月期国库券得标收益率(殖利率)连续第三周为零.

银行的三个月期无担保美元贷款利率升幅高于预期,刷新一年高位;欧洲银行业者的欧元/美元互换溢价亦攀升.

标准普尔将意大利债信评级从A+/A-1+降为A/A-1,并维持负面展望.此举令人意外,因为市场原先认为穆迪更有可能率先调降意大利评级.

此外,消息人士周二对路透表示,中国银行间市场的主要做市商--中国银行已暂停与部分欧资银行进行外汇对手交易.[ID:nCH0079335]

各方面因素汇聚起来,令欧洲债务危机进入新的阶段.意大利的未偿还债务高于希腊、爱尔兰、葡萄牙与西班牙等欧元区二线国家的债务总和.

据Markit数据,意大利债务违约保险成本周二触及515个基点的纪录高位.

美国货币市场基金持有的欧洲银行业者所发商业票据与大额存单多数将于9月30日到期.届时事情恐将更为棘手.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周二报0.35500%,而据汤森路透旗下IFR报导,LIBOR期货市场周一尾盘暗示,市场原先预期为0.3475%.

摩根大通(JPM.N)、法国兴业银行、苏格兰皇家银行(RBS.L)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)的借贷成本上升.其中法国农业信贷银行的借贷成本为0.425%,位居前列.

三个月期欧元/美元交叉货币基差互换尾盘报负96个基点,上周五为负89.5个基点.当美元资金趋紧时,该数据就会下降.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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