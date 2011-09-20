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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 06:39 BJT

全球外汇市场9月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月20日(周二)

2245 - 新西兰第二季经常帐.

2350 - 日本8月贸易收支.

9月21日(周三)

0830 - 英国8月公共部门净借款及收支短差.

0830 - 英国央行货币政策委员会9月会议纪录.

1130 - 英国央行首席经济学家暨英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔讲话.

1200 - 挪威央行利率决定.

-- - 冰岛央行利率决定.

1100 - 美国抵押贷款市场指数 .

1230 - IMF总裁拉加德在华盛顿发表讲话.

-- - 美国联邦公开市场委员会会议(第二日).

1400 - 美国8月成屋销售年率.

1400 - 世界银行行长佐利克在华盛顿参加活动.

1500 - 美国财政部助理部长格拉泽出席参议院一附属委员会听证会.

1800 - 美国财政部助理部长LAGO出席众议院一附属委员会听证会.

2200 - 欧盟主席范龙佩在纽约发表讲话.

2245 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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