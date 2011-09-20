全球外汇市场9月21日主要消息

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月20日(周二)
2245 - 新西兰第二季经常帐.
2350 - 日本8月贸易收支.
9月21日(周三)
0830 - 英国8月公共部门净借款及收支短差.
0830 - 英国央行货币政策委员会9月会议纪录.
1130 - 英国央行首席经济学家暨英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔讲话.
1200 - 挪威央行利率决定.
-- - 冰岛央行利率决定.
1100 - 美国抵押贷款市场指数 .
1230 - IMF总裁拉加德在华盛顿发表讲话.
-- - 美国联邦公开市场委员会会议(第二日).
1400 - 美国8月成屋销售年率.
1400 - 世界银行行长佐利克在华盛顿参加活动.
1500 - 美国财政部助理部长格拉泽出席参议院一附属委员会听证会.
1800 - 美国财政部助理部长LAGO出席众议院一附属委员会听证会.
2200 - 欧盟主席范龙佩在纽约发表讲话.
2245 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。