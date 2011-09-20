《全球经济焦点》意大利评级遭调降,IMF称欧洲举措落後于市场形势

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 欧盟、IMF和希腊周二恢复谈判
* 意大利评级意外遭调降
* IMF首席经济学家称欧洲行动落後于市场形势
* 中国银行暂停与三家法资银行的一些交易--消息
* 西门子从法资银行中抽回大量现金存款--消息
路透罗马/雅典9月20日电---评级机构标准普尔周二意外调降意大利的债信评级,令备受债务危机困扰的欧元区形势更加紧张.国际货币基金组织(IMF)称欧洲领导人在解决危机时行动不够果断.
意大利因经济前景不佳和政局不稳,评级被下调一个级距.分析师认为,这给全球经济带来阴影,将会加重欧洲银行业承受的压力.同时有关希腊避免债务违约的谈判正在进行.
目前标准普尔给予意大利的评级比穆迪要低三个级距,低于斯洛伐克,与马耳他持平.
"普遍认为决策者比市场慢一拍,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)对记者表示,"欧洲必须采取适当行动."之前IMF警告称,欧洲和美国可能重新滑入衰退.
虽然希腊方面与国际贷款人为避免违约而进行的谈判有所进展,且有消息称巴西愿意通过IMF出资100亿美元援助欧洲,但这些消息所带来的一线希望仍然被意大利评级被调降的悲观气氛所冲淡.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类