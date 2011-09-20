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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 07:14 BJT

《全球经济焦点》意大利评级遭调降,IMF称欧洲举措落後于市场形势

* 欧盟、IMF和希腊周二恢复谈判

* 意大利评级意外遭调降

* IMF首席经济学家称欧洲行动落後于市场形势

* 中国银行暂停与三家法资银行的一些交易--消息

* 西门子从法资银行中抽回大量现金存款--消息

路透罗马/雅典9月20日电---评级机构标准普尔周二意外调降意大利的债信评级,令备受债务危机困扰的欧元区形势更加紧张.国际货币基金组织(IMF)称欧洲领导人在解决危机时行动不够果断.

意大利因经济前景不佳和政局不稳,评级被下调一个级距.分析师认为,这给全球经济带来阴影,将会加重欧洲银行业承受的压力.同时有关希腊避免债务违约的谈判正在进行.

目前标准普尔给予意大利的评级比穆迪要低三个级距,低于斯洛伐克,与马耳他持平.

"普遍认为决策者比市场慢一拍,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)对记者表示,"欧洲必须采取适当行动."之前IMF警告称,欧洲和美国可能重新滑入衰退.

虽然希腊方面与国际贷款人为避免违约而进行的谈判有所进展,且有消息称巴西愿意通过IMF出资100亿美元援助欧洲,但这些消息所带来的一线希望仍然被意大利评级被调降的悲观气氛所冲淡.

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