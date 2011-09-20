《全球经济焦点》意大利评级遭调降,IMF称欧洲举措落後于市场形势

* 欧盟、IMF和希腊周二恢复谈判

* 意大利评级意外遭调降

* IMF首席经济学家称欧洲行动落後于市场形势

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路透罗马/雅典9月20日电---评级机构标准普尔周二意外调降意大利的债信评级,令备受债务危机困扰的欧元区形势更加紧张.国际货币基金组织(IMF)称欧洲领导人在解决危机时行动不够果断.

意大利因经济前景不佳和政局不稳,评级被下调一个级距.分析师认为,这给全球经济带来阴影,将会加重欧洲银行业承受的压力.同时有关希腊避免债务违约的谈判正在进行.

目前标准普尔给予意大利的评级比穆迪要低三个级距,低于斯洛伐克,与马耳他持平.

"普遍认为决策者比市场慢一拍,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)对记者表示,"欧洲必须采取适当行动."之前IMF警告称,欧洲和美国可能重新滑入衰退.