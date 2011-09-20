(重发)****欧洲经济指标预测--9月21日-9月28日****

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(重发以调整格式)
路透9月21日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月19日当周-------------------------------
9月21日(三)
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 8月 短差70 盈馀56.5
公共部门净借款(亿英镑) 112.5 盈馀19.6
9月22日(四)
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 49.1
服务业PMI 54.5 56.8
综合PMI -- 53.7
0728 德国制造业PMI 9月初值 50.1 50.9
服务业PMI 50.5 51.1
综合PMI -- 51.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 48.5 49.0
服务业PMI 51.0 51.5
综合PMI 50.0 50.7
0900 欧元区工业订单(较前月) 7月 -1.1% -0.7%
(较上年同期) +10.6% +11.1%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负71.4
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负5 正1
1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负16.60
9月23日(五)
0645 法国企业景气指数 9月 102 105
法国消费者信心指数 9月 84 86
0800 意大利零售销售(较前月) 7月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.2%
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差3.2
------------------------------------9月26日当周-------------------------------
9月26日(一)
0800 意大利消费者信心 9月 -- 100.3
0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 108.7
现况指数 -- 118.1
预期指数 -- 100.1
9月26-29日
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +7.5%
9月27日(二)
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 -- 5.2
0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 8月 -- +2.4%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.1%
M3货供额(较上年同期) -- +2.0%
0800 意大利薪资(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.70%
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- -14
9月28日(三)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
0530 法国GDP(较前季) 第二季修正值 -- 持平
0800 意大利企业信心指数 9月 -- 99.9
9月28日-10月4日
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- -1.6% (完)
--编译 李爽;审校 张涛
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类