中国称支持巴勒斯坦提交入联申请

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月20日电---中国外交部周二称，中国理解并支持巴勒斯坦提交成为联合国会员国申请，但没有说明中方就此事宜将如何投票。

外交部发言人洪磊在例行记者会上称，中方“认为独立建国是巴人民不可剥夺的合法权利，是实现巴勒斯坦、以色列两个国家和平共处的基础和前提”。

“对于巴方将独立建国问题提交联合国，中方表示理解、尊重并将予以支持，”他表示。

“同时，国际社会也应加大劝和促谈努力，争取巴以早日重开谈判。”

中国一贯与巴勒斯坦保持友好关系，与以色列亦保持良好关系，与後者在国防领域的联系尤其紧密。

美国与以色列坚称巴勒斯坦国应在巴以和平谈判中诞生，巴方单独宣布建国与此冲突。华府誓言将在联合国安理会上否决巴勒斯坦的入联请求。（完）