中国称支持巴勒斯坦提交入联申请

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月20日电---中国外交部周二称，中国理解并支持巴勒斯坦提交成为联合国会员国申请，但没有说明中方就此事宜将如何投票。
外交部发言人洪磊在例行记者会上称，中方“认为独立建国是巴人民不可剥夺的合法权利，是实现巴勒斯坦、以色列两个国家和平共处的基础和前提”。
“对于巴方将独立建国问题提交联合国，中方表示理解、尊重并将予以支持，”他表示。
“同时，国际社会也应加大劝和促谈努力，争取巴以早日重开谈判。”
中国一贯与巴勒斯坦保持友好关系，与以色列亦保持良好关系，与後者在国防领域的联系尤其紧密。
美国与以色列坚称巴勒斯坦国应在巴以和平谈判中诞生，巴方单独宣布建国与此冲突。华府誓言将在联合国安理会上否决巴勒斯坦的入联请求。（完）
--编译：张敏 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。