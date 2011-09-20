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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 07:12 BJT

〔表格〕韩国8月经季节调整的失业率为3.1%,低于7月--统计局

路透首尔9月21日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国8月经季节调整的失业率为3.1%,7月为3.3%.

统计局并称,韩国8月较上年同期增加49万个就业岗位.

下表为韩国就业数据细目:

8月 7月

失业率(%) 3.1 3.3

^较上年同期增加就业岗位(千个) +490 +335

^未经季节调整.(完)

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--编译 李爽;审校 杜明霞

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