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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 07:15 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初反弹,市场寄望美联储出奇招挽狂澜

2242GMT---欧元/美元EUR=周三在亚洲交易时段盘初升至1.3694美元,全数扳回意大利债信遭调降後的跌幅,因市场人士的情绪波动已经平复.投资者似乎对于希腊更加接近获得下一笔援助金感到放心.

市场希望美国联邦储备理事会(美联储,FED)能够拿出各项绝活,不过联储实施卖短债买长债操作的预期应已被市场部分消化,因此若想对市场施加持续性影响,可能还需采取更加大胆的手段.

欧元支撑位在1.3586美元,在1.3495有进一步支撑;1.3801往上则存在阻力.美元指数.DXY小跌0.16%报77.020.

欧元/瑞郎EURCHF=R获得提振,因传言指瑞士央行可能提高欧元/瑞郎汇率的下限,也许上调至1.2500.澳元/美元AUD=D4受空头回补所助反弹至1.0260美元.

今日将有日本贸易数据和英国央行会议记录发布,此後在1815GMT将出炉备受瞩目的美联储利率决定.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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--编译 ;审校

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