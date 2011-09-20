〔美股业绩〕甲骨文第一季获利优于预期,但硬件营收下滑(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 第一季营收为83.74亿美元,华尔街预期为83.53亿

* 第一季EPS为0.36美元,上年同期为0.27美元

* 软件营收增长17%,硬件营收下降1%

路透9月20日电---美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O周二公布的季度财报强劲,似乎并未受到全球科技支出前景疲弱的拖累,但硬件营收有所下降.

甲骨文股价尾盘一度上扬,公司业绩显示,硬件营收下降1%,但总体营收和获利仍优于华尔街预估.不过,该股终盘回落,收跌2.31%.

"业绩还不错,算不上特别好,"Canaccord Genuity分析师Richard Davis说."软件营收略优于预期.许多公司可能都是这样的情况.基本上经济成长缓慢,但与2008年的情况不同."

新软件营收增长17%,分析师预估为增长15%.该指标用于衡量企业未来的获利,因这会给公司带来高利润的长期服务合同.