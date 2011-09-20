〔美股业绩〕甲骨文第一季获利优于预期,但硬件营收下滑(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(新增细节和分析师评论)
* 第一季营收为83.74亿美元,华尔街预期为83.53亿
* 第一季EPS为0.36美元,上年同期为0.27美元
* 软件营收增长17%,硬件营收下降1%
路透9月20日电---美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O周二公布的季度财报强劲,似乎并未受到全球科技支出前景疲弱的拖累,但硬件营收有所下降.
甲骨文股价尾盘一度上扬,公司业绩显示,硬件营收下降1%,但总体营收和获利仍优于华尔街预估.不过,该股终盘回落,收跌2.31%.
"业绩还不错,算不上特别好,"Canaccord Genuity分析师Richard Davis说."软件营收略优于预期.许多公司可能都是这样的情况.基本上经济成长缓慢,但与2008年的情况不同."
新软件营收增长17%,分析师预估为增长15%.该指标用于衡量企业未来的获利,因这会给公司带来高利润的长期服务合同.
甲骨文的业绩公布时间比同业早了一个月,为市场了解该行业的趋势提供了最新信息.甲骨文在企业软件市场方面与思爱普是竞争对手.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类