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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 07:05 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数回升,但後市料仍震荡

路透伦敦9月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二转升,受助于少量货运业务,外界预计市场後续还会进一步震荡.

波罗的海乾散货运价指数上涨1.76%或31点,至1,795点;此前连跌三日.上周稍早曾升至近九个月来的最高水准.

"我们仍相信未来18-24个月乾散货费率环境将继续承压,不过我们注意到,市场持续动荡可能趋动一些短暂的力道."富国证券资深分析师Michael Webber称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升3.34%,海岬型船舶日平均获利回升至24,276美元,此前连降三日.每日平均获利上周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

但波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.67%,该型船舶平均获利降至13,673美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

船只经纪商Braemar Seascope称,全球乾散货运市场在2012年及进入2013年都料维持疲弱,因船只供应过剩.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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