〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数回升,但後市料仍震荡

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透伦敦9月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二转升,受助于少量货运业务,外界预计市场後续还会进一步震荡.
波罗的海乾散货运价指数上涨1.76%或31点,至1,795点;此前连跌三日.上周稍早曾升至近九个月来的最高水准.
"我们仍相信未来18-24个月乾散货费率环境将继续承压,不过我们注意到,市场持续动荡可能趋动一些短暂的力道."富国证券资深分析师Michael Webber称.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升3.34%,海岬型船舶日平均获利回升至24,276美元,此前连降三日.每日平均获利上周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
但波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.67%,该型船舶平均获利降至13,673美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
船只经纪商Braemar Seascope称,全球乾散货运市场在2012年及进入2013年都料维持疲弱,因船只供应过剩.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。