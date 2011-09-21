《美国重要政经日程》--9月21日

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1300 - 国际货币基金组织(IMF)公布全球金融稳定报告.
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布8月成屋销售年率.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据.
1500 - 财政部助理部长格拉泽(Daniel Glaser)在参议院司法委员会就"打击恐怖主义融资:工作进展和当务之急"发表证词.
1800 - 财政部负助理部长Marisa Lago在众议院金融服务委员会就多边发展银行对国家安全的影响发表证词.
1815 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)在结束两日会议後,公布利率政策声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。