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宏观经济 | 2011年 9月 21日 星期三 08:04 BJT

《美国重要政经日程》--9月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1300 - 国际货币基金组织(IMF)公布全球金融稳定报告.

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布8月成屋销售年率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据.

1500 - 财政部助理部长格拉泽(Daniel Glaser)在参议院司法委员会就"打击恐怖主义融资:工作进展和当务之急"发表证词.

1800 - 财政部负助理部长Marisa Lago在众议院金融服务委员会就多边发展银行对国家安全的影响发表证词.

1815 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)在结束两日会议後,公布利率政策声明.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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