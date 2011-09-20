〔中国新股〕中国水电IPO两家主承销商分别开出建议询价区间--IFR

路透9月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，消息人士称，中国水电IPO(首次公开发行)的两家主承销商已分别开出是次交易的建议询价区间。

中信建投给予的区间为每股5.39-6.41元，对应2011年动态市盈率为13.5-16倍。中银国际证券给出的区间为每股5.3-6.3元，对应2011年市盈率为13.5-16.1倍。

以中国水电35亿股发行数量计算，是次募资金额或高达224.35亿元人民币（35.13亿美元），较原募资金额高29.55%。

“我们认为该询价区间有些偏高。因为目前同类上市公司葛洲坝(600068.SS)的2011年预测市盈率仅为16倍，中国水电如此大的盘子以低于16倍的市盈率发行较为合理。”一位机构人士称。

有望成为今年最大A股IPO的中国水利水电建设股份有限公司本周一如期刊登招股意向书，启动其A股发行程序，周二起依次在深沪京三地巡回路演，9月27日为其网上申购日。[ID:nCN1972555](完)

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