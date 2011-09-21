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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 08:07 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月21日-9月28日****

路透9月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月19日当周-------------------------------

9月21日(三)

1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.9% +2.7%

央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

1100 美国抵押贷款市场指数 9月16日当周 -- 638.7

再融资指数 -- 3,361.0

1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 471 467

1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 维持不变 0-0.25%

9月22日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 42 42.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.95

续请失业金人数(万人) 9月10日当周 372.5 372.6

1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.3% +0.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.1%

1400 美国领先指标 8月 +0.1% +0.5%

1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 7月 -- +0.9%

(较上年同期) -- -4.3%

9月23日(五)

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月16日当周 -- 122.4

-----------------------------------9月26日当周-------------------------------

9月26日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.06

1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.8

9月27日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -- -1.2%

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 84.8

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 -- +4.1%

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.6% -4.5%

经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.1%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负10

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 46.0 44.5

-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- 62

9月28日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月23日当周 -- --

再融资指数 -- --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -0.5% +4.1%

扣除运输的耐久财订单 +0.2% +0.8%

扣除国防的耐久财订单 -- +4.8%

扣除飞机的非国防耐久财订单 -- -0.9% (完)

--编译 许娜;审校 郑茵

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