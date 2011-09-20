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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 07:50 BJT

〔中港新股〕新华人寿仍在等待中国证监会批准A+H股同步上市--IFR

路透9月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第三大全国性寿险公司--新华人寿保险仍在等待中国证监会批准其高达40亿美元的内地和香港同步上市交易。

内地媒体报导，该公司将会采取先H後A的方式上市。但消息人士称，此举会增加定价的复杂性，因为A股届时将会参考H股价格定价，该公司仍争取进行两地同步上市。

目前具体时间表尚未确定。一旦获得证监会批文，该公司将立刻开始寻求港交所上市聆讯，并在之後启动推介。目前推介暂定于10月上旬进行。

美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)八家投行负责新华人寿H股发行事宜；而中金和瑞银证券获委任负责A股上市交易。(完)

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--整理 黄凯; 审校 张喜良

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