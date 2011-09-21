《美债周三展望》不要押注美联储将大幅调降超额准备金利率

* 若美联储大幅调降超额准备金利率,可能推低两年期公债收益率

* 若联储采取该措施,货币市场基金可能受创最重

* 联储的调降力度须很大,才能激励银行增加放贷

路透纽约9月20日电---对于美国公债交易商而言,联邦公开市场委员会(FOMC)的下一步举措难以判断.不过若以公众看法衡量,联储在周三很可能不会调整支付给银行的超额准备金利率(IOER).

对交易商来说,这意味着无需急于在周三早盘买入更多两年期公债US2YT=RR,只有当FOMC决定大幅调降超额准备金利率至零,或者至少低于两年期收益率(殖利率)当前0.17%的水平时,买入两年券才是有意义的.

包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)前副主席布兰德在内的一些经济学家已表示,调降IOER将最终刺激银行增加放贷,给予经济有力支持.

但要达到这种效果,联储的调降力度必须很大.

美联储将不得不让那些保留超额准备金的银行付出代价.

出台这一举措的动力或将来自FOMC的温和派,包括波士顿联储银行总裁罗森格伦、芝加哥联储银行总裁埃文斯和圣路易斯联储银行总裁布拉德.

"你试探(美联储政策)的意愿,部分取决于你认为形势到底有多急迫,"Wrightson ICAP首席分析师Lou Crandall指出.