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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 07:53 BJT

〔中国新债〕大唐集团为至多50亿元人民币私募中票确定主承销商--IFR

路透9月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国大唐集团公司已委任交通银行(601328.SS)(3328.HK)和中国光大银行(601818.SS)担任其至多50亿元人民币（7.75亿美元）私募中票主承销商，预计年期为3或5年。

中诚信给予发行人主体和中票同为AAA级信用评级。

公司上一次在市场融资是于2011年6月以4.72%的票息发行了40亿元1年期短融。(完)

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--整理 黄凯; 审校 张喜良

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