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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 07:36 BJT

〔新西兰数据〕第二季经常账赤字为9.2亿新西兰元,预估为赤字6.9亿

路透惠灵顿9月21日电---新西兰统计局周三公布,第二季实际经常帐赤字为9.2亿新西兰元,经季节调整後的经常帐赤字20.4亿新西兰元.截至6月30日的年度经常帐赤字为74.7亿新西兰元,相当于国内生产总值(GDP)的3.70%.

路透调查的分析师预估为第二季赤字6.9亿新西兰元,年度预估数据为赤字79.8亿,相当于GDP的4.0%.

新西兰统计局将在12月21日发布第三季经常帐数据.(完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

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