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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 07:36 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月21日

* 头版头条:

--多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的中国新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,应不低于6,000万千瓦.

* 其他:

--海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)控股股东海螺集团透过其全资附属公司在二级市场增持320.63万A股,约占公司总股本的0.06%,未来6个月将视情况决定是否增持.

--宁沪高速(600377.SS)(0177.HK)拟发行规模不超过20亿元人民币的非公开定向债务融资工具,期限为三年以内.

--平安大华行业先锋股票型基金首募31.97亿份,成为今年下半年首募规模最大的股票型基金.

--上实发展(600748.SS)拟引入两家股权投资基金合作开发其在青岛和上海的房地产项目.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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