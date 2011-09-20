《中国报摘》--中国证券报9月21日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的中国新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,应不低于6,000万千瓦.
* 其他:
--海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)控股股东海螺集团透过其全资附属公司在二级市场增持320.63万A股,约占公司总股本的0.06%,未来6个月将视情况决定是否增持.
--宁沪高速(600377.SS)(0177.HK)拟发行规模不超过20亿元人民币的非公开定向债务融资工具,期限为三年以内.
--平安大华行业先锋股票型基金首募31.97亿份,成为今年下半年首募规模最大的股票型基金.
--上实发展(600748.SS)拟引入两家股权投资基金合作开发其在青岛和上海的房地产项目.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。