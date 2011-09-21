奥巴马敦促卡扎菲残馀力量放弃顽抗

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约/利比亚班尼瓦里9月20日电---美国总统奥巴马周二呼吁卡扎菲的残馀力量放下武器，同时宣布美国大使返回的黎波里，承诺帮助利比亚重建。
他在联合国围绕利比亚问题的会议上发表讲话称：“今日，利比亚人民正在为国家谱写新的篇章。”
“我们将与你们站在一起，帮助你们实现自由所能带来的和平与繁荣。”
奥巴马并敦促卡扎菲顽固的支持者们放弃挣扎，“那些仍在负隅顽抗的人必须明白--旧政权结束了，现在是时候放下武器，加入新利比亚的时候了。”
但卡扎菲发言人易卜拉欣(Moussa Ibrahim)称，战争可能持续数年，效忠卡扎菲的部队有足够武器，并愿意继续战斗。
他还表示，他们抓获了17名外国雇佣兵，其中包括法国人和英国人，目前正在班尼瓦里对这些人进行审问。
利比亚全国过渡委员会军方发言人对此予以否认。法国外长称，在利比亚没有法国雇佣兵。英国外交部则表示他们尚无法证实报导是否属实。
为支持利比亚新的领导层，奥巴马还表示，美国大使正在重返的黎波里的途中，“本周，美国使馆遇袭前降下的国旗将会再次升起。”
利比亚临时政府周二暂停攻击卡扎菲最後一个堡垒，平民目前正陆续撤离。
卡扎菲周二再次向全国过渡委员会提醒了他的存在。他在一段由叙利亚Arrai电视台公布的录音中称，北约飞机无法在利比亚长久呆下去。
“利比亚政治体制是建立在人民权力的基础上……这个体制无法革除，北约飞机轰炸不会持久。”（完）
--编译：张敏 发稿：程芳
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