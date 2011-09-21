巴勒斯坦寻求加入联合国,美国反对

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国9月20日电---巴勒斯坦外长马利基（Riyad al-Malki）周二称，他相信，多数联合国安理会成员国将支持巴勒斯坦入联，但美国不顾外交争端风险，誓言将否决其请求。

今年联合国大会隐现政治危机，外交人士仍希望逆转形势。但马利基称，他认为，联合国安理会15个理事国中至少有9个国家将支持巴勒斯坦的请求。

马利基告诉记者：“我们正朝这一目标努力，我认为目标有望实现。希望美国能转变立场，站在绝大多数国家的一方，支持巴勒斯坦拥有自主和独立的权利。”

美国是安理会五大常任理事国之一，也是以色列的坚定盟友，即使巴勒斯坦得到其它多数国家支持，但如果美国投否决票，决议将遭否决，更何况其他国家的态度还远未明晰。

但若得到联合国安理会9个国家支持，巴勒斯坦则可声称得到绝大多数国家的支持，从而突显美国否决是障碍。在中东政局空前动荡时期，美国的外交风险将因此上升。

这也将增加以色列的压力。以色列提出巴以应直接进行和平谈判，但并未对巴勒斯坦提出的谈判前提条件作出妥协。

白宫再次强调，将阻挠巴勒斯坦在联合国安理会的行动，称美国总统奥巴马周三将在联合国大会上表态：巴勒斯坦建国只能通过巴以和谈实现。（完）