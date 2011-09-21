《中国已公布新股发行上市日程表》--9月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/21 深 巨龙管业 002619 2,350 16.15 34.36 长城证券 9/26
9/26 深 亚 玛 顿 002623 不超过4,000 -- -- 中投证券 9/29
9/27 沪 中国水电 -- 不超过350,000 -- -- 中信建投 9/30
中银国际
9/27 深 联建光电 300269 不超过1,840 -- -- 东方证券 9/30
9/27 深 中威电子 300270 不超过1,000 -- -- 国信证券 9/30
10/10 深 永大集团 002622 不超过3,800 -- -- 广发证券 10/13
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
-- 深 尔康制药 300267 -- 17.97 49.92 西部证券
-- 深 万福生科 300268 -- 25.00 33.78 平安证券
-- 深 兴源过滤 300266 -- 26.00 38.81 中信建投 9/22
-- 沪 长城汽车 -- -- *13.00 *14.94 国泰君安 9/22
-- 沪 丰林集团 -- -- 13.0-14.0 27.08-29.17 恒泰证券 9/23
-- 深 瑞和股份 002620 -- 30.00 40.00 太平洋证券9/23
-- 深 大连三垒 002621 -- 24.00 36.92 平安证券 9/23
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。