《中国报摘》--金融时报9月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中共中央政治局常委贺国强称,要扎实推进中央部门和企业、金融机构内部巡视工作,目前对是否开展内部巡视工作暂不作统一要求和硬性规定.
* 其他:
--人民银行营业管理部人民币立体发行库试运行启动仪式在北京举行.其北京重点库在人民银行系统首次采用了重点库和分库合一的自动化立体库模式,集货币存储、调运、清分、销毁功能为一体.
--长城人寿保险股份有限公司总经理董利平称,其未来将集中布局长江中下游、黄河中下游、东南沿海这三个经济发达地区.(完)
--整理 李文科; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。