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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 08:16 BJT

《中国报摘》--金融时报9月21日

* 头版头条:

--中共中央政治局常委贺国强称,要扎实推进中央部门和企业、金融机构内部巡视工作,目前对是否开展内部巡视工作暂不作统一要求和硬性规定.

* 其他:

--人民银行营业管理部人民币立体发行库试运行启动仪式在北京举行.其北京重点库在人民银行系统首次采用了重点库和分库合一的自动化立体库模式,集货币存储、调运、清分、销毁功能为一体.

--长城人寿保险股份有限公司总经理董利平称,其未来将集中布局长江中下游、黄河中下游、东南沿海这三个经济发达地区.(完)

--整理 李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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