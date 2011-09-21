〔德国评等〕惠誉确认德国AAA评级,展望为稳定(更新版)

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路透纽约9月20日电---惠誉周二确认德国AAA债信评级,但警告称,经济仍面临来自欧元区债务危机的风险.

惠誉指因,德国经济去年增长3.5%,实现强劲复苏,同时失业率下降,而且净投资状况良好,并称评级展望稳定.

但该机构表示,若要确保德国经济未来的稳定,则需为欧元区危机找到解决之道.此次危机已迫使较小的国家寻求紧急援助,且使他们的债券融资成本变得非常昂贵.

惠誉还称,德国银行业对欧洲二线国家的风险敞口在总资产中占比很小,但集中在一些银行,如果危机恶化,那麽这可能会带来风险.(完)