〔德国评等〕惠誉确认德国AAA评级,展望为稳定(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透纽约9月20日电---惠誉周二确认德国AAA债信评级,但警告称,经济仍面临来自欧元区债务危机的风险.
惠誉指因,德国经济去年增长3.5%,实现强劲复苏,同时失业率下降,而且净投资状况良好,并称评级展望稳定.
但该机构表示,若要确保德国经济未来的稳定,则需为欧元区危机找到解决之道.此次危机已迫使较小的国家寻求紧急援助,且使他们的债券融资成本变得非常昂贵.
惠誉还称,德国银行业对欧洲二线国家的风险敞口在总资产中占比很小,但集中在一些银行,如果危机恶化,那麽这可能会带来风险.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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