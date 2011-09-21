版本:
中国
中国财经报道 | 2011年 9月 21日 星期三 08:00 BJT

〔标题新闻〕微软宣布季度派息上调25%至每股0.2美元,向对股价不振感到失望的股东提供回报

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78J20Y]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐