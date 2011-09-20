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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 07:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月20日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 92.76 -16.59 -15.17 14605389

搜狐 (SOHU.O) 64.77 -3.81 -5.56 2791539

网易 (NTES.O) 43.68 -0.92 -2.06 1286247

百度 (BIDU.O) 139.94 -5.71 -3.92 13430013

亚信科技 ASIA.O 8.32 -0.93 -10.05 1454104

侨兴环球电话 XING.O 0.96 -0.03 -2.82 172873

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.12 -0.10 -0.82 2123864

联电 (UMC.N) 1.93 +0.00 +0.00 322279

日月光 (ASX.N) 4.78 -0.04 -0.83 232730

矽品精密 (SPIL.O) 4.79 -0.06 -1.24 1200455

和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 +0.04 +4.09 457072

友达 (AUO.N) 4.35 +0.16 +3.82 482013

中华电信 (CHT.N) 33.68 -0.06 -0.18 89016

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.21 -0.23 -0.69 667282

香港

中华网 CHINA.O 1.11 -0.02 -1.95 91453

中国移动 (CHL.N) 51.48 +0.26 +0.51 362575

中国联通 (CHU.N) 22.08 +0.01 +0.05 641482

中国电信 (CHA.N) 66.10 +0.60 +0.92 59381

中芯国际 (SMI.N) 2.82 -0.15 -5.05 48066

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.32 -0.08 -1.82 3213

(完)

--整理 郑茵

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