《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 92.76 -16.59 -15.17 14605389
搜狐 (SOHU.O) 64.77 -3.81 -5.56 2791539
网易 (NTES.O) 43.68 -0.92 -2.06 1286247
百度 (BIDU.O) 139.94 -5.71 -3.92 13430013
亚信科技 ASIA.O 8.32 -0.93 -10.05 1454104
侨兴环球电话 XING.O 0.96 -0.03 -2.82 172873
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.12 -0.10 -0.82 2123864
联电 (UMC.N) 1.93 +0.00 +0.00 322279
日月光 (ASX.N) 4.78 -0.04 -0.83 232730
矽品精密 (SPIL.O) 4.79 -0.06 -1.24 1200455
和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 +0.04 +4.09 457072
友达 (AUO.N) 4.35 +0.16 +3.82 482013
中华电信 (CHT.N) 33.68 -0.06 -0.18 89016
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.21 -0.23 -0.69 667282
香港
中华网 CHINA.O 1.11 -0.02 -1.95 91453
中国移动 (CHL.N) 51.48 +0.26 +0.51 362575
中国联通 (CHU.N) 22.08 +0.01 +0.05 641482
中国电信 (CHA.N) 66.10 +0.60 +0.92 59381
中芯国际 (SMI.N) 2.82 -0.15 -5.05 48066
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.32 -0.08 -1.82 3213
(完)
--整理 郑茵
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。