〔全球经济〕巴西总统对美国总统表示,新兴经济体欲帮助欧洲纾困--消息

路透圣保罗9月20日电---一位官员向路透透露,巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)周二对美国总统奥巴马表示,巴西正与其他新兴市场经济体合作以帮助欧洲陷入困境的国家.

这位不愿具名的官员谈到,当与奥巴马在纽约会面15分钟时,罗塞夫并没有提出更多细节.

罗塞夫与奥巴马一致认为,欧洲需要显示其既有资源也有政治意愿来应对问题.(完)