〔全球经济〕巴西总统对美国总统表示,新兴经济体欲帮助欧洲纾困--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透圣保罗9月20日电---一位官员向路透透露,巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)周二对美国总统奥巴马表示,巴西正与其他新兴市场经济体合作以帮助欧洲陷入困境的国家.
这位不愿具名的官员谈到,当与奥巴马在纽约会面15分钟时,罗塞夫并没有提出更多细节.
罗塞夫与奥巴马一致认为,欧洲需要显示其既有资源也有政治意愿来应对问题.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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