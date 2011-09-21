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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 08:20 BJT

〔韩国股市〕略微开高後转跌,市场静观美联储动向及欧债危机进展

路透首尔9月21日电---韩股周三略微高开,但旋即转至平盘下方,投资者在等候美联储是否会出台更多经济刺激计划,同时寻觅欧债危机进展的迹象.

海力士半导体(000660.KS)表现突出,涨1%,之前其大股东称,新的竞购者可参与其28亿美元售股计划.

0007GMT,韩国综合股价指数.KS11下滑0.21%,报1,834.19点.(完)

--编译 李爽;审校

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