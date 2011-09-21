〔韩国股市〕略微开高後转跌,市场静观美联储动向及欧债危机进展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月21日电---韩股周三略微高开,但旋即转至平盘下方,投资者在等候美联储是否会出台更多经济刺激计划,同时寻觅欧债危机进展的迹象.
海力士半导体(000660.KS)表现突出,涨1%,之前其大股东称,新的竞购者可参与其28亿美元售股计划.
0007GMT,韩国综合股价指数.KS11下滑0.21%,报1,834.19点.(完)
--编译 李爽;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。