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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 08:17 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货受经济疑虑拖累下滑

路透悉尼9月21日电---美国谷物期货周三在亚洲市场早盘下滑,因投资者对于全球经济前景愈发谨慎,同时也在等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议结果.

12月小麦合约WZ1下跌0.2%至每蒲式耳6.73-1/2美元.此前在隔夜市场收高,因技术指标超卖而出现反弹,且成交清淡.

11月大豆合约SX1跌0.05美元或0.4%至每蒲式耳13.33美元.

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