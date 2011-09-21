〔芝加哥期市〕美国谷物期货受经济疑虑拖累下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月21日电---美国谷物期货周三在亚洲市场早盘下滑,因投资者对于全球经济前景愈发谨慎,同时也在等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议结果.
12月小麦合约WZ1下跌0.2%至每蒲式耳6.73-1/2美元.此前在隔夜市场收高,因技术指标超卖而出现反弹,且成交清淡.
11月大豆合约SX1跌0.05美元或0.4%至每蒲式耳13.33美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。