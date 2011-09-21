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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 11:37 BJT

〔台湾个股〕日月光将建上海总部,并拟投37亿美元建半导体封测园区

路透上海9月21日电---全球半导体封装测试龙头--台湾日月光(2311.TW)周三宣布建设上海总部;并拟投资37亿美元在上海金桥建半导体封测园区,预计8-10年完成投资.

据公司新闻稿,目前日月光在上海工业部分的投资为20亿美元.金桥项目全部完成後,其在上海工业部分的投资将会超过60亿美元,预计每年能创造85亿美元以上的营收.

除在台湾中坜、高雄,日月光目前还在大陆昆山、上海、威海及深圳设有生产基地.(完)

--发稿 林琦; 撰写 周晓峰; 审校 张喜良

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