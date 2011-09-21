〔台湾个股〕日月光将建上海总部,并拟投37亿美元建半导体封测园区

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月21日电---全球半导体封装测试龙头--台湾日月光(2311.TW)周三宣布建设上海总部;并拟投资37亿美元在上海金桥建半导体封测园区,预计8-10年完成投资.
据公司新闻稿,目前日月光在上海工业部分的投资为20亿美元.金桥项目全部完成後,其在上海工业部分的投资将会超过60亿美元,预计每年能创造85亿美元以上的营收.
除在台湾中坜、高雄,日月光目前还在大陆昆山、上海、威海及深圳设有生产基地.(完)
--发稿 林琦; 撰写 周晓峰; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选