〔企业并购〕联合技术与Goodrich接近达成全现金收购协议--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月20日电---消息人士周二透露,美国多元化生产商联合技术(United Technologies)(UTX.N)正与飞机部件制造商Goodrich CorpGR.N就全现金收购後者的最终条款进行磋商,计划在未来数日达成协议.
几位熟悉这些公司想法的消息人士表示,通用电气(奇异,GE)(GE.N)和霍尼韦尔(HON.N)等外界认为唯一有实力买下Goodrich的潜在竞购方,都不太可能与联合技术展开竞购战.
熟悉联合技术与Goodrich磋商的几位消息人士拒绝对可能的收购价作详细说明,并称谈判也可能破裂.
消息人士说,摩根大通(JPM.N)是联合技术的顾问并提供融资,Goodrich的顾问是瑞士信贷CSGN.VX和花旗集团(C.N).
Goodrich股价在纽约证交所收扬3.9%至111.82美元,联合技术涨0.6%至76.01美元.
联合技术、Goodrich、霍尼韦尔和通用电气的公司代表拒绝作评.摩根大通、花旗集团和瑞士信贷也不愿发表评论.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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