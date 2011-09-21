〔投行观点〕美国原油未来12个月均价料达每桶90美元--Bernstein

路透纽约9月20日电---根据Bernstein Research的调查报告,未来12个月美国原油均价料达每桶90美元,这表明自第二季以来,投资者预期已下跌8美元.

对148位只做多投资者、对冲基金经理和业内专家进行的调查结果显示,对美国原油期货CLc1的长期预估比较乐观,未来两年均价料达每桶102美元.但是,这仍较第二季调查报告下滑约5%.

报告称,2012年布兰特原油LCOc1与美国原油之间价差的平均水准料降至每桶10-15美元,低于周二的约每桶24美元.

Berstein称,此项调查于9月12日至9月15日进行.(完)