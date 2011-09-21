〔投行观点〕美国原油未来12个月均价料达每桶90美元--Bernstein

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月20日电---根据Bernstein Research的调查报告,未来12个月美国原油均价料达每桶90美元,这表明自第二季以来,投资者预期已下跌8美元.
对148位只做多投资者、对冲基金经理和业内专家进行的调查结果显示,对美国原油期货CLc1的长期预估比较乐观,未来两年均价料达每桶102美元.但是,这仍较第二季调查报告下滑约5%.
报告称,2012年布兰特原油LCOc1与美国原油之间价差的平均水准料降至每桶10-15美元,低于周二的约每桶24美元.
Berstein称,此项调查于9月12日至9月15日进行.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。