〔东京汇市〕欧元受希腊纾困谈判进展激励而上扬,市场关注美联储会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* FOMC会议决定将于1815GMT出炉
* 欧元受到希腊进一步撙节计划的提振
* 美元/瑞郎上涨
路透悉尼9月21日电---欧元兑美元周三在亚洲市场上扬,完全收复意大利评级被调降後的失地,市场关注美国联邦储备理事会(美联储)出台进一步刺激政策的可能性.
欧元/美元EUR=上涨逾0.01美元至1.3711,脱离周二低点1.3591.希腊承诺拿出进一步的撙节举措,随後欧元一度跳涨至1.3744.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。