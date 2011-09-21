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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 08:42 BJT

〔东京汇市〕欧元受希腊纾困谈判进展激励而上扬,市场关注美联储会议

* FOMC会议决定将于1815GMT出炉

* 欧元受到希腊进一步撙节计划的提振

* 美元/瑞郎上涨

路透悉尼9月21日电---欧元兑美元周三在亚洲市场上扬,完全收复意大利评级被调降後的失地,市场关注美国联邦储备理事会(美联储)出台进一步刺激政策的可能性.

欧元/美元EUR=上涨逾0.01美元至1.3711,脱离周二低点1.3591.希腊承诺拿出进一步的撙节举措,随後欧元一度跳涨至1.3744.

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