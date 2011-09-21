《中国债券市场每日交易备忘》--9月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部300亿元人民币10年期固息续发国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值为4.10%

上港集团(600018.SS)30亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承销

中石油集团100亿元三年期中期票据招标(主体评级AAA),工商银行和农业银行主承

南通综艺投资7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承

TCL集团(000100.SZ)6亿元一年期短期融资簿记建档(主体评级AA),国开行主承

==============================================================================

二、新债上市:

中国人民银行10亿元一年期央行票据1101072,参考收益率3.5840%

财政部325.10亿元一年期固息国债110020,票面利率3.90%

农业发展银行150亿元五年期固息金融债110415,票面利率4.59%

==============================================================================

三、缴款:

中国人民银行10亿元一年期央行票据1101072缴款,发行价格96.54元

财政部150亿元182天期贴现国债119905缴款,发行价格98.099元

中石油集团100亿元三年期中票缴款1182257缴款,票面利率5.74%

陜西延长石油(集团)有限责任公司30亿元一年期短融041160001缴款,票面利率为6.18%

==============================================================================

四、还本付息:

江苏省苏豪控股集团10亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1081329到期兑付,基本利差1.52%

福建省能源集团4亿元一年期短融1081330到期兑付,票面利率3.28%

巨石集团公司2亿元180天期短融1181128到期兑付,票面利率4.65%

中国盐业总公司5亿元10年期固息债078054付息,票面利率5.36%

柳州城市投资建设公司10亿元10年期固息债078055付息,票面利率5.51%

台州基础设施投资公司8亿元10年期固息债078056付息,票面利率5.69%

安阳钢铁(600569.SS)8亿元10年期固息债078057付息,票面利率5.45%

上海华谊(集团)公司8亿元10年期浮息债(一周SHIBOR基准)078058付息,票面利率5.53%

深发展(000001.SZ)5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(三个月SHIBOR基准)081602付息,基本利差1.40%

东风汽车集团30亿元三年期中票0982131付息,票面利率3.80%

进出口行146.7亿元三年期固息金融债100308付息,票面利率2.77%

============================================================================

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--据汤森路透旗下IFR报导,消息人士称,中国水电IPO(首次公开发行)的两家主承销商已分别

开出是次交易的建议询价区间. 中信建投给予的区间为每股5.39-6.41元,对应2011年动态市盈

率为13.5-16倍.中银国际证券给出的区间为每股5.3-6.3元,对应2011年市盈率为13.5-16.1倍.

国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

============================================================================

注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)