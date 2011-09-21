〔中港个股〕海螺水泥大股东增持321万A股,未来或会继续增持

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月21日电---中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周三公告称,大股东海螺集团全资附属公司安徽海螺建材设计研究院昨日透过二级市场增持公司320.63万A股,约占总股本的0.06%;未来其将视情况决定是否继续增持.
公司称,海螺集团或海螺设计院拟自周二起的未来六个月内视市场行情决定是否继续增持海螺水泥股份,若继续增持,增持比例不超过海螺水泥总股本的2%(含本次已增持的股份).
海螺集团及海螺设计院承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持海螺水泥股份.
本次增持前,海螺设计院持有海螺水泥1,489.9万股,约占总股本的0.28%;海螺集团与海螺设计院合计持有36.48%股份.增持後,海螺集团与海螺设计院合计持有19亿3,643.44万股,约占总股本的36.54%.
海螺水泥A股周二收报17.39元人民币,过去一个月累计下跌逾两成.(完)
浏览海螺水泥其他新闻,请点选[0914.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
--记者 刘昕/林琦; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。