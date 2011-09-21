版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 08:55 BJT

〔中港个股〕海螺水泥大股东增持321万A股,未来或会继续增持

路透上海9月21日电---中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周三公告称,大股东海螺集团全资附属公司安徽海螺建材设计研究院昨日透过二级市场增持公司320.63万A股,约占总股本的0.06%;未来其将视情况决定是否继续增持.

公司称,海螺集团或海螺设计院拟自周二起的未来六个月内视市场行情决定是否继续增持海螺水泥股份,若继续增持,增持比例不超过海螺水泥总股本的2%(含本次已增持的股份).

海螺集团及海螺设计院承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持海螺水泥股份.

本次增持前,海螺设计院持有海螺水泥1,489.9万股,约占总股本的0.28%;海螺集团与海螺设计院合计持有36.48%股份.增持後,海螺集团与海螺设计院合计持有19亿3,643.44万股,约占总股本的36.54%.

海螺水泥A股周二收报17.39元人民币,过去一个月累计下跌逾两成.(完)

浏览海螺水泥其他新闻,请点选[0914.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

--记者 刘昕/林琦; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐