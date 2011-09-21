《中国股市盘前看点》--9月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国8月成屋销售年率.
--美国9月16日当周抵押贷款市场指数与再融资指数.
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议.
**宏观经济及政策面**
--国际货币基金组织(IMF)将中国今年经济增长率预估从9.6%下调至9.5%,2012年经济增长率预估从9.5%下调至9.0%.预计今年消费者物价将增长5.5%,明年增长3.3%.[nCN1977029]
**重点行业和公司**
--多位人士表示,新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦.[nCN1978007]
--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹表示,目前房价还没有降到位,今年不降,两三年後还得降,因为保障房的影响太大.
--消息人士称,中国水电IPO(首次公开发行)主承销商中信建投给予询价区间每股5.39-6.41元人民币,对应2011年动态市盈率为13.5-16倍.中银国际给出区间为每股5.3-6.3元,对应市盈率为13.5-16.1倍.[nCN1977875]
**海外动向**
--美国股市周二收盘涨跌互现,投资者静观美联储是否会推出进一步经济刺激举措,以及希腊避免债务违约的磋商是否会取得进展.当日成交为8月底来最低,市场回吐稍早约1%的升幅,因在意大利信贷评等遭下调後,投资人不敢大举做多.道琼工业指数收高7.65点,或0.07%,报11,408.66.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC在2,400点有支撑.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。