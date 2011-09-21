《外汇动态》大量欧元兑日圆买单浮现在104日圆附近

0046GMT--东京一家银行的交易员表示,欧元兑日圆EURJPY=今日不可能再次触及10年低位103.90,因在104日圆附近发现大量欧元买单.

但是媒体头条风险依然很大,任何有关欧元区或法国银行业更加严重的负面消息,都可能会令欧元兑日圆跌穿104,并且触发104-103.90间的大量停止单,此前跌至10年低位形成了三重底形态.欧元兑日圆在隔夜市场上触及的低位是104.00,周一则为103.96.(完)