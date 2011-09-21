版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 09:16 BJT

《外汇动态》大量欧元兑日圆买单浮现在104日圆附近

0046GMT--东京一家银行的交易员表示,欧元兑日圆EURJPY=今日不可能再次触及10年低位103.90,因在104日圆附近发现大量欧元买单.

但是媒体头条风险依然很大,任何有关欧元区或法国银行业更加严重的负面消息,都可能会令欧元兑日圆跌穿104,并且触发104-103.90间的大量停止单,此前跌至10年低位形成了三重底形态.欧元兑日圆在隔夜市场上触及的低位是104.00,周一则为103.96.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐