〔美国FED〕美联储两日会议拉开序幕,或小心翼翼迈向宽松政策

路透华盛顿9月20日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二开始举行为期两天的政策会议,料在会议结束时宣布购买较长期公债以支撑疲弱经济复苏的决定.

目前美国面临一场新的经济衰退,而华府的政治氛围又导致财政刺激措施前景不明朗.在这种情况下,美联储已明确表态打算拿出行动提振经济,哪怕只是出台温和措施.

虽然官员们对于如何最好地应对经济困境看法有分歧,但分析师预计美联储主席贝南克能够促成大家达成一致,推出调整资产组合和压低较长期利率的计划.

官员们期望,在联储资产组合中提高长债比重的作法,能鼓励抵押贷款再融资活动,并促进投资者买入股票或公司债,远离避险的公债.

由于经济仍在增长,通胀率也并未远低于目标,美联储官员在考虑实行一系列审慎的宽松措施,而不需要像直接扩张资产负债表这样的大动作.

"这些只是小修小补,而不是大动干戈,"德意志银行驻纽约资深美国分析师Carl Riccadonna说."如果到了就业人口下降的地步,我认为他们就会更加认同...必须采取更大胆的措施."

"但很明显并不是现在,"他说.

一些分析师认为美联储周三可能采纳的另一项温和措施,就是下调现为0.25%的超额准备金利率.此举会令银行放贷显得更有吸引力,从而刺激经济.

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