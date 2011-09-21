美国若不增收减债,信誉恐受损--IMF

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织（IMF）周二称，美国如果不采取措施增加财政收入，解决福利计划导致的沉重负担，其削减巨额公共债务的努力缺乏可信度。

IMF称，美国政府必须改革社保养老等权益计划，才能向债权机构和市场证明其削减14.7万亿美元债务的严肃立场。

IMF称，如果美国不制定足够详细和大胆的计划，以大幅削减赤字和债务，美国的信誉可能突然弱化。

“任何切实可靠的减赤战略需要进行福利改革，并增加政府财政收入。减少税收优惠以扩大税基是个不错的切入点。”

奥巴马政府周一公布了3.6万亿美元减赤计划，内容不涉及社保，也未对老年人医保计划进行结构性改革。

同时，美国国会内的共和党议员明确表示，他们反对任何提高税收的计划。

IMF称，美国当前的低利率表明，尽管美国财政状况基础脆弱，美元资产仍在投资者中享有重要信誉；这也暗示除非美国出台可信的减赤计划，否则情况可能发生反转。

IMF称，美国财政赤字以及负债比率等常规财政指标，不比许多面临市场重压的很多欧洲国家好多少。（完）