分析:中国军力日盛,助燃亚洲邻国军火采购

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月20日电---中国军力增强，促使亚洲邻国加强国防建设，为西方军火商提供了新的增长点，抵消本土市场需求不足的影响。

当前很多西方国家在削减国防预算，中国的国防开支则保持增长。联想到中国政府最近在地区事件中的强硬外交立场，亚洲邻国感到紧张并不奇怪。

英国政府机构UKTI DSO发言人托马斯（Adam Thomas）称，“我们预计很多亚洲国家国防和安全开支将大幅增长，以保护领土安全。这部分归因于中国在该地区影响力的日益上升。”该机构的职能是促进规模已达350亿英镑的英国军火工业增长。

“我们整整一周都在忙于会见亚洲国家代表团。马来西亚、日本和韩国是大市场，印度显然也不例外，”托马斯提及的是上周在伦敦举行的DSEi军火展，这是全球最大的武器展会之一。

今年中国国防预算增长了12.7%至915亿美元。2010年的增幅为7.5%，此前几年则连续以两位数增幅上升，重点支持发展航母、隐形战机以及地空导弹技术研发计划。

中国军力增长之际，外交立场也变得更为强硬，这体现在去年与日本及东南亚国家的岛屿争端，以及与美国在贸易、人民币汇率和人权等方面的争议。

“面对中国崛起，亚太地区各国寻求保护各自的利益。泰国、马来西亚和印尼都在竞相维护各自的地区地位--他们希望拥有可靠的国防，同时也希望获得中国的重视，”军情集团简氏国防工业(Jane's Defence Industry)首席分析师安德森（Guy Anderson）称。

他还表示，“亚太地区是西方国防企业聚焦的目标市场，他们在过去几年里在该地区进行了大量的行销推广。”

英国BAE系统公司(BAE Systems)(BAES.L)、意大利FinmeccanicaSIFI.MI以及美国洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)和Northrop Grumman(NOC.N)等许多军火公司，均大力在亚太地区寻求扩张。

**亚洲国家采购兴趣广泛**

日本和韩国代表团在展会上尤其抢眼，他们寻求采购新型隐形战机。香港、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国代表也都在忙于洽谈。

大批着装整齐的亚洲军官进出各个会议室，穿行于展厅内各式导弹、坦克、装甲车、机枪和无人机展品中。英国政府为这次展会提供了部分资助。

要求不具名的一家美国主要国防企业的高管称，“我们在展会上与多个亚洲国家代表团进行了会谈，他们的兴趣非常广泛，从装甲车、网络安全产品到边防控制系统，无所不及。”

经济危机促使西方国家削减国防开支，而美军计划结束在阿富汗的军事行动，更令军火企业雪上加霜。

削减国防开支意味着西方军火企业可能没有足够的订单。他们在争取新兴市场交易方面将展开更激烈的竞争，以弥补订单缺口。

“美国和欧洲军火商之间的竞争毫无疑问将是你死我活的，”简氏集团的安德森说道。（完）