〔中国新股〕长城汽车A股区间下限定价,筹资额达39.55亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月21日电---中国股市弱势难改拖累新股定价.已在港股上市的中国长城汽车(2333.HK)周三公告称,确定其A股首次公开发行(IPO)价格为13元人民币/股,落于早先所定价格区间13-14元的下限,筹资额达39.55亿元.
长城汽车此次发行约3.04亿股A股,占发行後总股本的10.01%;13元/股定价对应的市盈率为14.94倍.
公告并显示,本次网上发行冻结资金量为454.6亿元,网上中签率7.52%;网下冻结资金总额为30.56亿元,网下配售比例为25.7%.
长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.2010年公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.是次募资将用于七项汽车核心零部件生产项目.
长城汽车H股周二收报10.38港元,过去一个月累计小跌0.94%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。