〔中国新股〕长城汽车A股区间下限定价,筹资额达39.55亿元

路透北京9月21日电---中国股市弱势难改拖累新股定价.已在港股上市的中国长城汽车(2333.HK)周三公告称,确定其A股首次公开发行(IPO)价格为13元人民币/股,落于早先所定价格区间13-14元的下限,筹资额达39.55亿元.

长城汽车此次发行约3.04亿股A股,占发行後总股本的10.01%;13元/股定价对应的市盈率为14.94倍.

公告并显示,本次网上发行冻结资金量为454.6亿元,网上中签率7.52%;网下冻结资金总额为30.56亿元,网下配售比例为25.7%.

长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.2010年公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.是次募资将用于七项汽车核心零部件生产项目.

长城汽车H股周二收报10.38港元,过去一个月累计小跌0.94%.(完)

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