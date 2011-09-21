世行称拉美不应将中国视作长远救星

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月20日电---世界银行周二称，拉丁美洲与中国的联系日益密切，有助于该地区抵消发达国家经济危机的冲击，但拉美不能将此当作应对长期挑战的“灵丹妙药”。
15年前中国在拉美地区的经济影响力微不足道，如今已成为该地区多个国家的最大贸易夥伴，且对该地区初级商品的需求旺盛。
随着中国影响力增强，人们寄望于拉美可借助与中国的经贸与投资关系，推动拉美经济迅猛增长，避免落入“中等收入”陷阱。
但世行报告中称，单凭中国影响力恐怕无法帮助拉美实现这样的飞跃，正如当初美国的影响力未能让该地区许多国家脱离贫困。
世行拉丁美洲与加勒比地区首席经济学家托雷（Augusto de la Torre）在华盛顿新闻发布会上说：“中国并非灵丹妙药。不应该把它看成救生圈。”
中国能如何给拉美带来变化？或许可以参考“亚洲四小龙”模式，这四个经济体在1980年代搭上日本经济快车，迅速实现经济崛起。
但世行称，中国在拉美影响力上升的同时，看不到技术扩散和生产力提高的明显迹象，而这两个因素却是当初“四小龙”崛起的重要推动力。（完）
--编译：张敏 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。