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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行10亿元人民币三个月期央票上午招标,预期中标收益率持平于3.1618%

国家开发银行至多200亿元七年期固息金融债上午10:00-11:00招标,利率预测均值4.77%

山西国际电力5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承

上海电气集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行及华夏银行主承

腾达建设(600512.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承

南方工业集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及兴业银行主承

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二、新债上市:

中石油集团100亿元三年期固息中期票据1182257,票面利率5.74%

延长石油集团30亿元一年期短融041160001,票面利率6.18%

京纺控股5亿元一年期短融041169002,票面利率8.05%

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三、缴款:

新乡化纤(000949.SZ)5亿元一年期短融041158003,票面利率8.50%

上港集团(600018.SS)30亿元三年期固息中票1182256,票面利率6.00%

中石油集团100亿元三年期固息中票1182258,票面利率5.74%

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四、还本付息:

国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债020212付息,基本利差0.74%

建设银行(0939.HK)(601939.SS)83亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债040703付息,票面利率4.95%

国电集团24.44亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债048008付息,票面利率5.30%

国电集团15.56亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债048009付息,票面利率5.60%

财政部300亿元10年期固息国债070003付息,票面利率3.40%

财政部243.6亿元10年期固息国债080018付息,票面利率3.68%

南方工业集团40亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088039付息,票面利率5.15%

铁道部200亿元10年期固息债0980135付息,票面利率4.80%

铁道部100亿元15年期固息债0980136付息,票面利率5.00%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国证券报周四报导,9月上半月工行(1398.HK)(601398.SS)等四大国有商业银行存款较

8月减少约4,200亿元人民币,存款缺口严重影响贷款,同期上述银行贷款增量仅870亿元左右.

[ID:nCN1980769]

--中国8月新增外汇占款创出五个月高点,当月人民币升值吸引下,更多跨境资本通过各种

渠道流入了中国,使"热钱"流入重现加速迹象. [ID:nCH0079603]

--银监会首次对特定的一家房地产公司--绿城集团的信托业务进行清查,显示现时以信托

做为资金主要来源的房地产行业,可能将面临更大的资金压力.[ID:nCN1979559]

国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

--整理 冉莹; 审校 曹巍浩/曾菱/边竞

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