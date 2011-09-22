《中国债券市场每日交易备忘》--9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行10亿元人民币三个月期央票上午招标,预期中标收益率持平于3.1618%
国家开发银行至多200亿元七年期固息金融债上午10:00-11:00招标,利率预测均值4.77%
山西国际电力5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承
上海电气集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行及华夏银行主承
腾达建设(600512.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
南方工业集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及兴业银行主承
==============================================================================
二、新债上市:
中石油集团100亿元三年期固息中期票据1182257,票面利率5.74%
延长石油集团30亿元一年期短融041160001,票面利率6.18%
京纺控股5亿元一年期短融041169002,票面利率8.05%
==============================================================================
三、缴款:
新乡化纤(000949.SZ)5亿元一年期短融041158003,票面利率8.50%
上港集团(600018.SS)30亿元三年期固息中票1182256,票面利率6.00%
中石油集团100亿元三年期固息中票1182258,票面利率5.74%
==============================================================================
四、还本付息:
国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债020212付息,基本利差0.74%
建设银行(0939.HK)(601939.SS)83亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债040703付息,票面利率4.95%
国电集团24.44亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债048008付息,票面利率5.30%
国电集团15.56亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债048009付息,票面利率5.60%
财政部300亿元10年期固息国债070003付息,票面利率3.40%
财政部243.6亿元10年期固息国债080018付息,票面利率3.68%
南方工业集团40亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088039付息,票面利率5.15%
铁道部200亿元10年期固息债0980135付息,票面利率4.80%
铁道部100亿元15年期固息债0980136付息,票面利率5.00%
============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报周四报导,9月上半月工行(1398.HK)(601398.SS)等四大国有商业银行存款较
8月减少约4,200亿元人民币,存款缺口严重影响贷款,同期上述银行贷款增量仅870亿元左右.
[ID:nCN1980769]
--中国8月新增外汇占款创出五个月高点,当月人民币升值吸引下,更多跨境资本通过各种
渠道流入了中国,使"热钱"流入重现加速迹象. [ID:nCH0079603]
--银监会首次对特定的一家房地产公司--绿城集团的信托业务进行清查,显示现时以信托
做为资金主要来源的房地产行业,可能将面临更大的资金压力.[ID:nCN1979559]
国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
============================================================================
注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 冉莹; 审校 曹巍浩/曾菱/边竞
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。