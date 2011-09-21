〔新债招标〕中国10年续发国债收益率4.0735%,稍低于预期--业内人士

路透上海9月21日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币10年期续发国债中标收益率为4.0735%,稍低于此前4.10%的市场预测均值.

业内人士并透露,此次边际(最优)中标收益率为4.1002%;首场投标倍数为2.05倍.此前市场预测区间为4.05%-4.15%.

该期债为今年第19期10年期续发国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

本次续发行部分国债,从9月22日开始续发行,26日续发行结束.续发行部分从28日起与原发行部分合并上市交易.(完)