《日本经济焦点》8月出口同比增幅不及预估一半,可能进一步恶化

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日本8月出口同比增2.8%,远逊于预估的8.0%
* 对中国出口年增2.4%,对美国出口年增3.5%
* 主权债危机和强势日圆给全球需求前景蒙上阴霾
路透东京9月21日电---日本8月出口较上年同期增幅还不到预估的一半,全球经济放缓、强势日圆以及欧洲主权债危机令日本经济复苏形势愈发不明朗.
目前正值日本新一届政府尽力启动重建支出,防止强势日圆和全球需求走疲扼杀震後的经济复苏势头.此时出口数据这样的表现不太可能带来安慰.
出口疲软也是个不祥的征兆,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能缓慢迈向宽松政策,进而令日圆兑美元升得更高,导致日本贸易条件更加恶化.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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