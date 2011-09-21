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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 09:51 BJT

《日本经济焦点》8月出口同比增幅不及预估一半,可能进一步恶化

* 日本8月出口同比增2.8%,远逊于预估的8.0%

* 对中国出口年增2.4%,对美国出口年增3.5%

* 主权债危机和强势日圆给全球需求前景蒙上阴霾

路透东京9月21日电---日本8月出口较上年同期增幅还不到预估的一半,全球经济放缓、强势日圆以及欧洲主权债危机令日本经济复苏形势愈发不明朗.

目前正值日本新一届政府尽力启动重建支出,防止强势日圆和全球需求走疲扼杀震後的经济复苏势头.此时出口数据这样的表现不太可能带来安慰.

出口疲软也是个不祥的征兆,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能缓慢迈向宽松政策,进而令日圆兑美元升得更高,导致日本贸易条件更加恶化.

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