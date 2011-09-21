〔中国热股〕核电类股大涨,受新建核电项目或明年重启审批消息提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月21日电---中国核电类个股周三早盘走势强劲.受新建核电项目审批工作或于明年初重启的消息推动,包括上海电气(601727.SS)、东方电气(600875.SS)、中国一重(601106.SS)等核电设备生产企业涨幅均在3.5%以上.
北京时间9:44时,上海电气扬升3.89%,东方电气大涨3.67%,中国一重、沃尔核材(002130.SZ)分别上扬3.59%和5.36%;大盘沪综指.SSEC则下跌0.27%.
中国证券报周三援引多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦. [ID:nCN1978007](完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。