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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 09:52 BJT

〔中国热股〕核电类股大涨,受新建核电项目或明年重启审批消息提振

路透北京9月21日电---中国核电类个股周三早盘走势强劲.受新建核电项目审批工作或于明年初重启的消息推动,包括上海电气(601727.SS)、东方电气(600875.SS)、中国一重(601106.SS)等核电设备生产企业涨幅均在3.5%以上.

北京时间9:44时,上海电气扬升3.89%,东方电气大涨3.67%,中国一重、沃尔核材(002130.SZ)分别上扬3.59%和5.36%;大盘沪综指.SSEC则下跌0.27%.

中国证券报周三援引多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦. [ID:nCN1978007](完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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